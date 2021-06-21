Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в красной форме

twitter.com/TeamRussia / Пресс-служба РФС

Российская сборная проведет матч третьего тура группового этапа Евро-2020 в Копенгагене в домашней форме.

Сборная России сыграет с Данией в красной форме, сообщила пресс-служба национальной команды в Telegram-канале. Вратарь выйдет на матч в черном свитере с голубыми вставками.

Встреча соперников по группе B пройдет на копенгагенском стадионе "Паркен" 21 июня. Эта игра станет для команд третьей на Евро-2020. Датчане до этого уступили финнам и бельгийцам. Сборная России крупно уступила бронзовым призерам ЧМ-2018. Игра с Финляндией завершилась победой команды Станислава Черчесова с минимальным счетом.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В турнире участвуют 24 национальные сборные. Действующим чемпионом Европы является Португалия.