Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в России оценил глава государства Владимир Путин.

По его словам, на сегодняшний день в России по-прежнему сохраняется угроза коронавируса. Однако страна успешно отбила самый жесткий удар этой опасной инфекции, добавил Путин во время встречи с депутатами Госдумы.

"Нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для ученых, разработавших вакцину", — отметил он.

Вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией коронавируса. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — "Спутник V" и "Спутник Лайт" от НИЦ им. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от "Вектора" и "КовиВак" от центра Чумакова.