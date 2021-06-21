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Геннадий Хазанов назвал "жалким зрелищем" выступление Павла Воли

Общество
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Геннадий Хазанов назвал «жалким зрелищем» выступление Павла Воли
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Артист Геннадий Хазанов высказал свое мнение о современных комиках. Он заявил, что ему бывает стыдно за некоторых из них и привел в пример звезду Comedy Club Павла Волю.

75-летний артист вспомнил, как устраивал юмористический вечер в Юрмале, на который пришли два молодых комика. Хазанов назвал только одного из них — Гарик Мартиросян. Имя второго он решил не озвучивать. Артист рассказал, что Мартиросян выступал прекрасно, у него все хорошо получалось, а вот у второго — не заладилось. Тогда он начал использовать нецензурную лексику.

"Второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросян. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище", — вспомнил Геннадий Хазанов в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

instagram.com / @pavelvolyaofficial

Судя по временному промежутку, речь шла о Павле Воле, сообщает портал monavista.ru. Геннадий Хазанов обладает массой званий и орденов за заслуги в области эстрадного искусства. Также он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

#воля #юморист #хазанов
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