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Аксенов объявил в Ялтинском регионе нерабочие дни из-за наводнения

Региональная повестка
/ Обновлено: 21 июня 2021 13:48 51

Аксенов объявил в Ялтинском регионе нерабочие дни из-за наводнения
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе, который пострадал от наводнения.

Накануне оперативный штаб региона продлил запрет на купание в Черном море на три дня из-за схода селевых потоков.

Ялтинский регион накрыло ливнями 17 и 18 июня. Мощные дожди спровоцировали подтопы домов на востоке Крыма, в регионе продолжаются перебои в подаче электро- и водоснабжения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу привлечь силы ведомства для помощи властям Крыма в устранении последствий ливней.

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