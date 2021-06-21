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Пресс-секретарь Кремля связал важность темы нацизма для Германии и статью Путина

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 13:36 86

Пресс-секретарь Кремля связал важность темы нацизма для Германии и статью Путина
ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, по какой причине президент Владимир Путин подготовил статью о Великой Отечественной войне на немецком языке.

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков отметил, что тема нацизма крайне важна для жителей Германии, и по этой причине российский лидер Владимир Путин использовал немецкий язык при написании статьи, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Песков указал, что первой жертвой нацизма стала Германия, из-за чего впоследствии она атаковала Советский Союз. Представитель Кремля подчеркнул важность темы как для жителей России, так и для граждан ФРГ.

Президент РФ множество раз обращался к народу Германии на немецком языке, потому что в этой стране "все говорят на немецком языке", подчеркнул Песков.

#путин #песков #великая отечественная война
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