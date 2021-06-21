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Песков заявил о неизбежности ревакцинации от коронавируса в России

Общество
/ Обновлено: 21 июня 2021 13:41 65

Песков заявил о неизбежности ревакцинации от коронавируса в России
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Ревакцинация от COVID-19 в России будет и является неизбежной для тех, кто хочет обезопасить себя и окружающих от инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в понедельник прокомментировал журналистам ситуацию с коронавирусом в РФ и затронул вопрос ревакцинации. В Минздраве ранее предупреждали, что прививаться повторно со временем будет необходимо. Замминистра здравоохранения Олег Гриднев говорил о том, что если речь идет о вакцине "Спутник V", пройти иммунизацию заново необходимо через год или два.

По словам Пескова, делать это важно, чтобы защитить личное здоровье и обезопасить окружающих от заражения. Ревакцинация неизбежна, констатировал он.

#песков #COVID-19 #ревакцинация
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