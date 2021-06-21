Кремль рассчитывает на диалог с США по «Северному потоку — 2»

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Москва рассчитывает на российско-американский диалог по вопросу достройки газопровода "Северный поток — 2", заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами отметил, что РФ не откажется от работы над запуском российско-немецкой газовой магистрали. Он также выразил надежду, что Москва сможет вести строительство в ходе диалога с Вашингтоном.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил о намерении американских властей продолжить оказывать давление на компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2".