Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Кремль рассчитывает на диалог с США по "Северному потоку — 2"

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 13:34 85

Кремль рассчитывает на диалог с США по «Северному потоку — 2»
newinform.com /

Москва рассчитывает на российско-американский диалог по вопросу достройки газопровода "Северный поток — 2", заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами отметил, что РФ не откажется от работы над запуском российско-немецкой газовой магистрали. Он также выразил надежду, что Москва сможет вести строительство в ходе диалога с Вашингтоном.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил о намерении американских властей продолжить оказывать давление на компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2".

#песков #кремль #Северный поток — 2
Подмосковье может получить "Спутник Лайт" уже в начале июля
Подмосковье может получить "Спутник Лайт" уже в начале июля
Общество
15:54 | 21 июня
Депутат Госдумы Шеремет назвал проигрышным курс Брюсселя на ухудшение отношений с Москвой
Депутат Госдумы Шеремет назвал проигрышным курс Брюсселя на ухудшение отношений с Москвой
Политика
15:47 | 21 июня
В Федерации футбола Чили ответили на обвинения в организации секс-вечеринки в Бразилии
В Федерации футбола Чили ответили на обвинения в организации секс-вечеринки в Бразилии
Спорт
15:37 | 21 июня