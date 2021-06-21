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В Кремле не рассматривают исключение США из списка недружественных государств

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 13:27 50

В Кремле не рассматривают исключение США из списка недружественных государств
Федеральное агентство новостей /

Россия пока не видит причин для исключения Соединенных Штатов из списка недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сначала необходимо дождаться имплементации достигнутых договоренностей во время саммита Россия — США в Женеве.

"До того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений, упомянутых вами", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Стоит отметить, что ранее лидеры стран НАТО призвали Москву исключить США и Чехию из списка недружественных государств.

#россия #сша #песков
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