МО РФ по поручению Путина окажет властям Крыма помощь в ликвидации последствий ЧС

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу организовать со стороны ведомства помощь крымским властям по ликвидации последствий ливней на полуострове.

Мощные ливни обрушились на Крым 17 июня, восточная часть региона после выпадения двухмесячной нормы осадков оказалась подтопленной. На следующий день сильные дожди прошли на южном берегу полуострова.

"Сегодня утром президент [России Владимир Путин] продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта, и сегодня президент дал поручение министру обороны [Сергею] Шойгу, привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и других районах, где это требуется, районах Крыма", — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ГУ МЧС РФ по Крыму 21 июня предупредили, что в регионе вновь ожидаются ливни. Предполагается, что они начнутся вечером в понедельник и пройдут в ночь на вторник.