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Сергей Карасев назначен главным арбитром матча чемпионата Европы Германия — Венгрия

Спорт
/ Обновлено: 21 июня 2021 13:05 66

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча чемпионата Европы Германия — Венгрия
fc-zenit.ru / официальный сайт фк «Зенит».

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч третьего тура Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

Сергей Карасев, а также его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин будут работать на игре 16-го чемпионата Европы Германия — Венгрия. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Германии и Венгрии, выступающих в группе F, пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене 23 июня. До этого бригада Сергея Карасева обслуживала игру Евро-2020, в которой Италия встречалась со Швейцарией.

#германия #венгрия #евро-2020 #Карасев
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