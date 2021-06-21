Сергей Карасев назначен главным арбитром матча чемпионата Европы Германия — Венгрия

fc-zenit.ru / официальный сайт фк «Зенит».

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч третьего тура Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

Сергей Карасев, а также его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин будут работать на игре 16-го чемпионата Европы Германия — Венгрия. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Германии и Венгрии, выступающих в группе F, пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене 23 июня. До этого бригада Сергея Карасева обслуживала игру Евро-2020, в которой Италия встречалась со Швейцарией.