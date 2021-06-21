Песков рассказал об ожиданиях России после саммита Путина и Байдена

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Россия рассчитывает, что США начнут выполнять свои обязательства после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Москва надеется, что Вашингтон больше не будет избегать своих обязанностей, как неоднократно делал это ранее, сказал официальный представитель Кремля журналистам.

"Мы действительно сталкивались с тем, когда руководители государств договариваются об одном, а имплементация уже идет, точнее не идет, совсем по другой траектории. Очень хочется надеяться, что на этот раз будет по-другому", — отметил Песков.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня, вместе с перерывом она продлилась почти 3,5 часа. Это был первый российско-американский саммит со встречи Путина с предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.