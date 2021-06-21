Песков сообщил о поручении Путина нарастить группировку МЧС в Крыму

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить количество группировок для помощи в Крыму, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сотрудники Донского спасцентра МЧС России помогают в ликвидации последствий подтопления в Ялте. Вместе со спасателями в городе работают представители МВД, ГИБДД, Росгвардии, Минобороны, а также служащие Черноморского флота. Кроме того, помощь местным жителям оказывают волонтеры и медики.

Также Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь властям Крыма и привлечь все возможные средства для ликвидации последствий происшествия.

Курортную столицу Крыма серьезно затопило, в результате чего пострадали автомобили, ограждения мостов, магазины, жилые дома и квартиры.