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Песков сообщил о поручении Путина нарастить группировку МЧС в Крыму

Общество
/ Обновлено: 21 июня 2021 13:02 68

Песков сообщил о поручении Путина нарастить группировку МЧС в Крыму
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить количество группировок для помощи в Крыму, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сотрудники Донского спасцентра МЧС России помогают в ликвидации последствий подтопления в Ялте. Вместе со спасателями в городе работают представители МВД, ГИБДД, Росгвардии, Минобороны, а также служащие Черноморского флота. Кроме того, помощь местным жителям оказывают волонтеры и медики.

Также Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу оказать помощь властям Крыма и привлечь все возможные средства для ликвидации последствий происшествия.

Курортную столицу Крыма серьезно затопило, в результате чего пострадали автомобили, ограждения мостов, магазины, жилые дома и квартиры.

#путин #крым #песков
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