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Песков прокомментировал возвращение посла РФ Антонова в США

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 12:59 69

Песков прокомментировал возвращение посла РФ Антонова в США
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Посол России в США Анатолий Антонов столкнется с очень сложной работой после возвращения в Вашингтон. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам.

Антонов 20 июня вернулся в США из Москвы, где участвовал в консультациях по отношениям двух государств. Его приезд согласован по итогам саммита Россия — Соединенные Штаты, который прошел в Женеве 16 июня.

"Забот у посла РФ в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Антонов приступил к исполнению обязанностей в российском посольстве в Вашингтоне.

#сша #песков #антонов
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