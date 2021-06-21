Песков прокомментировал возвращение посла РФ Антонова в США

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Посол России в США Анатолий Антонов столкнется с очень сложной работой после возвращения в Вашингтон. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам.

Антонов 20 июня вернулся в США из Москвы, где участвовал в консультациях по отношениям двух государств. Его приезд согласован по итогам саммита Россия — Соединенные Штаты, который прошел в Женеве 16 июня.

"Забот у посла РФ в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Антонов приступил к исполнению обязанностей в российском посольстве в Вашингтоне.