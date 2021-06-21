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Дмитрий Песков оценил изменения в списке лидеров "Единой России"

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 12:53 108

Дмитрий Песков оценил изменения в списке лидеров «Единой России»
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил избрание новых лиц в "пятерку" лидеров списка партии "Единая Россия".

По его словам, ротация обусловлена авторитетом новых лидеров. Песков добавил, что изменения не свидетельствуют о низкой оценке работы руководителей партии.

Ранее состоялся съезд "Единой России". На нем был представлен утвержденный список на выборы в Госдуму. Перечень возглавили министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

#партия #песков #единая россия
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