Онищенко рассказал, как комфортнее перенести аномальную жару

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Работникам офисов и предприятий в жару нужно предоставлять длительный перерыв. Такую рекомендацию для работодателей озвучил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Сократить рабочий день, сделать большой перерыв, чтобы рано утром и поздно вечером работали. Каждая структура сама решит. На госорганы это не распространяется, страна не будет ждать, пока в Москве жара пройдет. Сейчас надо очень серьезную пропаганду вести насчет того, чтобы люди меньше бывали на солнце, особенно дети. Вопросы перегрева, вопросы теплового удара очевидны сейчас, тем более в условиях нашего климата, когда у нас высочайшая влажность, эта жара ощущается очень болезненно, как и мороз», — сказал доктор медицинских наук.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями Онищенко посоветовал замедлить ритм жизни, реже употреблять жирную, животную пищу, отдать предпочтение овощам и фруктам.

Кроме того, Онищенко отметил важность использования головных уборов и одежды по сезону.

Напомним, в Петербурге побит 15-летний рекорд по температуре воздуха — 21 июня в 10 утра столбик термометра достиг отметки +30,7 градуса. До сегодняшнего дня самым жарким считалось 21 июня 2006 года, когда воздух прогревался до 30,4 градусов. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за температуры воздуха в +33.