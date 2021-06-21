Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В Кремле поздравили армянский народ с победой партии Пашиняна

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 12:52 73

В Кремле поздравили армянский народ с победой партии Пашиняна
primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Москва отметила убедительную победу на выборах в Армении партии Пашиняна и поздравила с выбором армянское население. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти России следят за развитием событий с выборами в Армении и желают, чтобы решение граждан помогло государству выйти на траекторию устойчивого развития. Так представитель Кремля ответил на вопросы, как Москва оценивает итоги выборов в Армении и каков ее настрой на взаимодействие с Ереваном.

"Мы поздравляем армянский народ с выбором", — заявил Песков.

Центризбирком Армении ранее представил протокол по предварительным результатам парламентских выборов, согласно которым партия и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%.

#песков #армения #пашинян
Депутат Госдумы Шеремет назвал проигрышным курс Брюсселя на ухудшение отношений с Москвой
Депутат Госдумы Шеремет назвал проигрышным курс Брюсселя на ухудшение отношений с Москвой
Политика
15:47 | 21 июня
В Федерации футбола Чили ответили на обвинения в организации секс-вечеринки в Бразилии
В Федерации футбола Чили ответили на обвинения в организации секс-вечеринки в Бразилии
Спорт
15:37 | 21 июня
Наблюдатели от СНГ заявили об открытости выборов в Армении
Наблюдатели от СНГ заявили об открытости выборов в Армении
Политика
15:33 | 21 июня