В Кремле поздравили армянский народ с победой партии Пашиняна

primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Москва отметила убедительную победу на выборах в Армении партии Пашиняна и поздравила с выбором армянское население. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти России следят за развитием событий с выборами в Армении и желают, чтобы решение граждан помогло государству выйти на траекторию устойчивого развития. Так представитель Кремля ответил на вопросы, как Москва оценивает итоги выборов в Армении и каков ее настрой на взаимодействие с Ереваном.

"Мы поздравляем армянский народ с выбором", — заявил Песков.

Центризбирком Армении ранее представил протокол по предварительным результатам парламентских выборов, согласно которым партия и.о. премьера Никола Пашиняна набрала 53,92%.