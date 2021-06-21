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Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ФИФА

/ Обновлено: 21 июня 2021 12:58 93

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ФИФА
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава государства Владимир Путин в понедельник, 21 июня, проведут встречу, на которой собираются обсудить футбол.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, темами дискуссии могут стать наследие футбольного чемпионата мира, а также сотрудничество ФИФА с Россией по грядущему ЧМ.

Песков добавил, что Россия получила право быть хозяйкой чемпионата мира по пляжному футболу, который будет проходить в августе 2021 года.

#путин #фифа #инфантино
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