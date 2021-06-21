Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ФИФА

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава государства Владимир Путин в понедельник, 21 июня, проведут встречу, на которой собираются обсудить футбол.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, темами дискуссии могут стать наследие футбольного чемпионата мира, а также сотрудничество ФИФА с Россией по грядущему ЧМ.

Песков добавил, что Россия получила право быть хозяйкой чемпионата мира по пляжному футболу, который будет проходить в августе 2021 года.