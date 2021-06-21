Путин поручил Шойгу привлечь все силы для устранения последствий потопа в Крыму

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Президент России Владимир Путин распорядился задействовать все необходимые силы для помощи в устранении последствий наводнения в Крыму, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поручение президента было направлено министру обороны Сергею Шойгу. Вице-премьер Татьяна Голикова получила распоряжение принять необходимые меры, чтобы обеспечить достойную санитарную обстановку в регионе.

Ранее для помощи Крыму уже был привлечен Черноморский флот. Число военнослужащих, помогающих устранить результат потопа, достигает 1500 человек. При этом на местах также работают сотрудники МЧС.

Одновременно с тем на полуострове объявили штормовое предупреждение — на Крым надвигаются новые ливни.