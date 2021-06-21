«Ищут любимые грабли»: Захарова о продлении Евросоюзом санкций против Крыма

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Руководство Европейского союза решило увеличить срок действия санкций против крымского полуострова. В связи с этим высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Евросоюз на 12 месяцев — до 23 июня следующего года — продлил действующие за воссоединение Крыма с Россией ограничения. Под санкциями также оказался Севастополь.

В ответ дипломат напомнила о референдуме 2014 года в Крыму, по результатам которого подавляющее большинство избирателей проголосовали за присоединение к РФ. Однако Брюссель продолжает игнорировать мнение простых людей и ищет, где бы "наступить на любимые грабли", говорится в заявлении Захаровой в Telegram-канале.