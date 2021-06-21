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"Ищут любимые грабли": Захарова о продлении Евросоюзом санкций против Крыма

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 12:51 52

«Ищут любимые грабли»: Захарова о продлении Евросоюзом санкций против Крыма
twitter.com / @MID_RF

Руководство Европейского союза решило увеличить срок действия санкций против крымского полуострова. В связи с этим высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Евросоюз на 12 месяцев — до 23 июня следующего года — продлил действующие за воссоединение Крыма с Россией ограничения. Под санкциями также оказался Севастополь.

В ответ дипломат напомнила о референдуме 2014 года в Крыму, по результатам которого подавляющее большинство избирателей проголосовали за присоединение к РФ. Однако Брюссель продолжает игнорировать мнение простых людей и ищет, где бы "наступить на любимые грабли", говорится в заявлении Захаровой в Telegram-канале.

#захарова #ес #крым #санкции
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