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Сатановский объяснил стремление США ввести санкции после саммита Путина и Байдена

Политика
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Сатановский объяснил стремление США ввести санкции после саммита Путина и Байдена
instagram.com / @evgeniisatanovskii

США после женевского саммита заявили о неизменности санкционной политики в отношении России. Что подтолкнуло Вашингтон вновь угрожать РФ, рассказал политолог Евгений Сатановский.

О намерениях ввести новые ограничения против России американские власти заявили после завершения встречи главы государства Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Для некоторых планы Вашингтона оказались полной неожиданностью, поскольку они считали двусторонний саммит началом взаимовыгодных отношений между странами. Для них умышленный шаг назад на пути нормализации диалога стал "холодным душем", отметил Сатановский.

"Идея новых санкций против России <...> настолько характерна для американской внешней политики, что ее даже комментировать как-то неудобно <...> У них другие традиции", — объяснил политолог в своем Telegram-канале.

Ранее приверженность США к санкционной политике против России подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, итоги женевского саммита не изменили подход Вашингтона к Москве, передает сайт 360tv.ru.

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