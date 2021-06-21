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Организаторы ОИ-2020 в Токио установили лимит на количество зрителей

Спорт
/ Обновлено: 21 июня 2021 12:21 54

Организаторы ОИ-2020 в Токио установили лимит на количество зрителей
Global Look Press / Stanislav Kogiku

Ограниченное количество зрителей будет допущено на летние Олимпийские игры в Японии.

Японский министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, сообщила, что на турнире смогут присутствовать не более 10 тыс. зрителей.

Эта цифра будет максимальной при условии, если не будет превышать 50% от вместимости арены на том или ином соревновании, сообщает ТАСС.

Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 23 июля по 8 августа. В турнире примут участие около 15 тыс. спортсменов. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские атлеты выступят на ОИ-2020 под флагом ОКР.

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