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Кот Ахилл "поставил" на победу Бельгии в матче Евро-2020 с Финляндией

Спорт
/ Обновлено: 21 июня 2021 12:02 88

Кот Ахилл «поставил» на победу Бельгии в матче Евро-2020 с Финляндией
instagram.com / @achillcat

Эрмитажный кот Ахилл выбрал победителя матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Финляндии и Бельгии.

Кот-оракул Ахилл "поставил" на победу сборной Бельгии в матче Евро-2020 с Финляндией, который пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 21 июня. Он поел еду из миски с флагом команды Роберто Мартинеса.

После двух туров сборная Бельгии, одержавшая победу над Россией и Данией, занимает первое место в турнирной таблице группы B. Финская национальная команда располагается на третьей строчке. Встреча на "Газпром Арене" начнется в 22:00 по московскому времени.

#бельгия #финляндия #прогноз #евро-2020 #ахилл
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