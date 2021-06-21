Кот Ахилл «поставил» на победу Бельгии в матче Евро-2020 с Финляндией

instagram.com / @achillcat

Эрмитажный кот Ахилл выбрал победителя матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Финляндии и Бельгии.

Кот-оракул Ахилл "поставил" на победу сборной Бельгии в матче Евро-2020 с Финляндией, который пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 21 июня. Он поел еду из миски с флагом команды Роберто Мартинеса.

После двух туров сборная Бельгии, одержавшая победу над Россией и Данией, занимает первое место в турнирной таблице группы B. Финская национальная команда располагается на третьей строчке. Встреча на "Газпром Арене" начнется в 22:00 по московскому времени.