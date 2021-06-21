Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россиянин задержан в Германии по подозрению в "сотрудничестве" со спецслужбами

Политика
/ Обновлено: 21 июня 2021 11:52 67

Россиянин задержан в Германии по подозрению в «сотрудничестве» со спецслужбами
pixabay.com /

Сотрудники немецких правоохранительных органов задержали гражданина России. Его подозревают в якобы работе на спецслужбы РФ, заявили в Генеральной прокуратуре Германии.

Под подозрением оказался работник одного из немецких университетов. По версии следствия, в период с октября прошлого года по июнь текущего россиянин по меньшей мере три раза "пересекался" со специалистами российской спецслужбы. В двух случаях он якобы получил материальное вознаграждение за информацию. Об этом говорится в заявлении ведомства.

#россия #германия #спецслужбы
Депутат Госдумы Шеремет назвал проигрышным курс Брюсселя на ухудшение отношений с Москвой
Депутат Госдумы Шеремет назвал проигрышным курс Брюсселя на ухудшение отношений с Москвой
Политика
15:47 | 21 июня
В Федерации футбола Чили ответили на обвинения в организации секс-вечеринки в Бразилии
В Федерации футбола Чили ответили на обвинения в организации секс-вечеринки в Бразилии
Спорт
15:37 | 21 июня
Наблюдатели от СНГ заявили об открытости выборов в Армении
Наблюдатели от СНГ заявили об открытости выборов в Армении
Политика
15:33 | 21 июня