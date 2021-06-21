Россиянин задержан в Германии по подозрению в «сотрудничестве» со спецслужбами

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Сотрудники немецких правоохранительных органов задержали гражданина России. Его подозревают в якобы работе на спецслужбы РФ, заявили в Генеральной прокуратуре Германии.

Под подозрением оказался работник одного из немецких университетов. По версии следствия, в период с октября прошлого года по июнь текущего россиянин по меньшей мере три раза "пересекался" со специалистами российской спецслужбы. В двух случаях он якобы получил материальное вознаграждение за информацию. Об этом говорится в заявлении ведомства.