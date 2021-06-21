В ЕС подготовили новый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии

Nation News / Вера Павлова

Евросоюз утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. Об этом сообщают европейские дипломатические представители.

Отмечается, что новые ограничения утверждены на уровне министров иностранных дел стран Совета Европейского союза.

Под новые санкционные меры попадут 86 юридических и физических лиц в Белоруссии. Такое заявление на встрече министров сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Стоит добавить, что до этого глава МИД Германии Хайко Маас указывал: дополнительные санкции в отношении Минска неизбежны.