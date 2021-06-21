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Курганцы ответили губернатору Шумкову на просьбу о помощи в Instagram

Региональная повестка
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Губернатор Курганской области обратился к жителям через Instagram
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил местным жителям поделиться идеями для благоустройства Заозерного микрорайона. Глава региона обратился к населению через Instagram, поскольку большая часть проживающих в микрорайоне  — молодые семьи с детьми.

«Потому, друзья, предлагаю молодому поколению поделиться своим видением, что нужно микрорайону, чтобы он стал для вас еще более комфортным, чего вам не хватает?», — написал он.

Шумков напомнил о том, что в Заозерном активно строятся новые детские сады, поликлиники и школы. Через несколько лет микрорайон «преобразится до неузнаваемости, станет более современным и комфортным», заверил губернатор.

Реакции населения жать долго не пришлось — подписчики начали писать комментарии:

«А можно сделать так, чтоб в Заозерном не отключали воду по пять раз в месяц, на этой неделе это вообще второй раз. И информации никакой о том, что произошло. Сидим сутками вообще без воды».

«Парк. Заозерному нужен парк с деревьями, клумбами и фонтанами, где просто можно было бы погулять, посидеть с детьми или без. Этого реально очень не хватает».

«В Заозерном не хватает парковые зоны».

Однако, нашлись и те, кто остался недоволен выбором района для благоустройства, сетуя на то, что есть много других территорий, которые нужно развивать.

Для связи губернатор оставил адрес электронной почты, письма с пожеланиями на которую можно присылать до 23 июня. Шумков пообещал выбрать самые интересные идеи и встретиться с авторами лично.

#россия #политика #общество #курганская область #шумков
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