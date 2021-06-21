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Геркус раскритиковал хейтеров сборной России перед матчем Евро с Данией

Спорт
/ Обновлено: 21 июня 2021 11:33 69

Геркус раскритиковал хейтеров сборной России перед матчем Евро с Данией
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Илья Геркус высказался на тему хейта сборной России перед третьим матчем национальной команды на Евро-2020.

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что хейт сборной России по футболу "надо снимать". В эфире подкаста издания "Чемпионат" он обратил внимание на частую критику национальной команды в СМИ.

"Нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть — это ненормальная история и с ней надо работать", — отметил Геркус.

Третий матч на чемпионате Европы сборная России проведет 21 июня. В Копенгагене команда Станислава Черчесова сыграет с Данией. Игра на стадионе "Паркен" начнется в 22 часа по московскому времени.

#футбол #сборная россии #евро-2020 #Геркус
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