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В Краснодарском крае загорелся автобус, перевозивший детей из пансионата

Происшествия
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В Краснодарском крае загорелся автобус, перевозивший детей из пансионата
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Восемь детей и один водитель, попавшие в ДТП с участием двух автобусов в Краснодарском крае, будут обследованы медиками.

По имеющейся информации, инцидент произошел на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Новомихайловский. Десять автобусов перевозили из пансионата "Шахтинский текстильщик" в Краснодар детей, у которых закончилась смена.

В одном из автобусов отказали тормоза, он врезался в попутно идущий впереди транспорт. Из-за столкновения в автобусе началось возгорание, однако всех детей вовремя эвакуировали.

Сообщается, что восемь детей и один водитель будут доставлены в больницу Новомихайловского с ушибами. В лечебном учреждении их осмотрят медики.

#дети #дтп #автобус
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