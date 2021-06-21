Сложно, но можно: при каком раскладе сборная России по футболу окажется в плей-офф Евро

Global Look Press / Igor Russak

Накануне матчами в группе A стартовал заключительный тур на групповом этапе Евро-2020. С большой долей вероятности сборная России окажется на втором или третьем месте в своем квартете. Возникает вопрос: сможет ли команда пройти в 1/8 финала с такой позиции.

Скорее всего, национальная команда России займет второе место в группе даже при победе над Данией. При этом, если поединок между Финляндией и Бельгией (вдруг, хоть и шансы математические) закончится в пользу первой, то три команды получат по шесть очков. В этом случае придется обратиться к дополнительным показателям: очки, разницу забитых и пропущенных мячей на очных встречах.

Так как в матче с Бельгией команда Станислава Черчесова проиграла с разгромным счетом 3:0, то шансов на победу в группе B просто нет. Однако и шести очков было бы достаточно для пропуска в плей-офф.

В случае победы над хозяевами поля в Копенгагене или ничьей в матче, Россия получит второе место в группе, при условии, что финны уступят бельгийцам. Тогда возможно, что РФ и Финляндия возьмут по четыре очка, и сборная России поднимется выше из-за успеха в очной встрече (1:0 в Санкт-Петербурге).

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Проигрыш датчанам — не лучший вариант для России. У команды есть шанс обойти Финляндию, но опять же если команда Суоми проиграет мощной Бельгии.

Поражение с разницей больше одного гола отправляет россиян в самый низ турнирной таблицы — например, если уступить по дополнительным показателям Дании и Финляндии при равенстве очков.

Первый — Россия проиграет Дании со счетом 0:1. Тут у россиян, финнов и датчан будет равное количество очков (по три). В этом случае нужно будет высчитать общую разницу голов, и здесь Россия окажется аутсайдером в сравнении с Данией (-3 против -1).

Второй вариант — надежда на финнов с нулевой разницей. Если Финляндия проиграет Бельгии (скажем, в два и более мяча), то у РФ будет больше забитых голов в очных встречах, чем у Суоми. В этом случае сборная России займет третье место с тремя очками и разницей -3.

Global Look Press / Igor Russak

При таком положении России необходимо, чтобы две из пяти команд, которые заняли третье место в своих группах, взяли или меньше трех очков, или «заработали» худшую разницу мячей, что несколько проблематично (в группе А третье место заняла Швейцария с четырьмя очками).

Группа С завершит предварительный этап 21 июня. Здесь квартет Украина — Австрия и Македония — Нидерланды. Для РФ важен матч между украинцами и австрийцами — у команд по три очка и пока что нулевая разница забитых и пропущенных. Ничья или маленький отрыв по голам любой из команд невыгоден России.

Игры группы D пройдут 22 июня. Здесь схлестнутся Хорватия с Шотландией и Чехия с Англией. У хорватов и шотландцев пока по одному очку. Ничья этих команд была бы на руку России. Однако ничья не устроит непосредственно Хорватию и Шотландию, а значит сборные будут делать все, чтобы забить хотя бы один гол и финишировать с четырьмя очками.

Сложная для России ситуация складывается и в группе Е. Здесь столкнутся Швеция — Польша и Словакия — Испания. Россиянам подошла бы и победа сборной Словакии с любым счетом, и разгромный выигрыш Испании. Но при этом важно, чтобы Польша не смогла обойти Швецию. Только при таком раскладе у России появится преимущество.

Global Look Press / Federico Gambarini/dpa

Последними предварительный этап завершат команды из «группы смерти»: Португалия с Францией и Германия с Венгрией. Матчи назначены на 23 июня. Немцы и португальцы имеют в активе по три очка, однако, вероятнее всего, команда Йоахима Лева победит и наберет не менее четырех баллов. Португальцам важно не проиграть Франции, хотя обе сборные вполне могут позволить себе ничью, ориентируясь на показатели в других группах.

Ситуация складывается для России не лучшим образом. Трех очков с разницей -3 мяча едва ли хватит команде Черчесова, чтобы оказаться в плей-офф, поэтому на стадионе «Паркен» отечественным футболистам необходимо играть только на победу.