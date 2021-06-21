В бундестаге оценили статью Путина о начале Великой Отечественной войны

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт высоко оценил идею опубликовать в немецкой газете Die Welt статью российского лидера Владимира Путина, посвященную началу Великой Отечественной войны. По мнению политика из ФРГ, Россия имеет полное право говорить о Дне скорби, поскольку «заплатила самую большую цену» во Второй мировой.
«Владимир Владимирович Путин уже неоднократно ставил акценты: нельзя забывать об этом [о войне], чтобы не повторить это еще раз, но ни в коем случае нельзя вешать чувство коллективной вины на сейчас живущее поколение. Это очень успешно делают американцы. На чувстве коллективной вины или на чувстве вины вообще невозможно выстраивать каких-то позитивных мнений», – сказал Гердт в комментарии «Политике Сегодня».
Спекуляции на истории Второй мировой помогают управлять людьми и разобщает народы, считает депутат. Это, в свою очередь, создает условия для «ультранационального крена». Именно поэтому нынешнее поколение россиян и немцев должны выстраивать «мостики дружбы» и не поддаваться на провокации извне, сказал собеседник «Политики Сегодня».
«На этом может вырасти наше будущее счастливое совместное проживание на европейском континенте. Надеюсь, что эта статья будет нести примерно такой же посыл, он нам сейчас здесь в Германии очень-очень нужен», – резюмировал политик.
Президент РФ написал статью на немецком языке к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему статья будет опубликована в Германии. По его словам, немецкий народ стал первой жертвой фашистской идеологии.
«Эта тема важна и для немцев, и для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», - сказал на брифинге Песков.
Это не первая публикация президента Путина на тему Второй мировой войны в иностранной прессе. В июне 2020 года статью опубликовал американский журнал The National Interest.