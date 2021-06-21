В бундестаге оценили статью Путина о начале Великой Отечественной войны

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт высоко оценил идею опубликовать в немецкой газете Die Welt статью российского лидера Владимира Путина, посвященную началу Великой Отечественной войны. По мнению политика из ФРГ, Россия имеет полное право говорить о Дне скорби, поскольку «заплатила самую большую цену» во Второй мировой.

«Владимир Владимирович Путин уже неоднократно ставил акценты: нельзя забывать об этом [о войне], чтобы не повторить это еще раз, но ни в коем случае нельзя вешать чувство коллективной вины на сейчас живущее поколение. Это очень успешно делают американцы. На чувстве коллективной вины или на чувстве вины вообще невозможно выстраивать каких-то позитивных мнений», – сказал Гердт в комментарии «Политике Сегодня».

Спекуляции на истории Второй мировой помогают управлять людьми и разобщает народы, считает депутат. Это, в свою очередь, создает условия для «ультранационального крена». Именно поэтому нынешнее поколение россиян и немцев должны выстраивать «мостики дружбы» и не поддаваться на провокации извне, сказал собеседник «Политики Сегодня».

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

«На этом может вырасти наше будущее счастливое совместное проживание на европейском континенте. Надеюсь, что эта статья будет нести примерно такой же посыл, он нам сейчас здесь в Германии очень-очень нужен», – резюмировал политик.

Президент РФ написал статью на немецком языке к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему статья будет опубликована в Германии. По его словам, немецкий народ стал первой жертвой фашистской идеологии.

«Эта тема важна и для немцев, и для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», - сказал на брифинге Песков.

Это не первая публикация президента Путина на тему Второй мировой войны в иностранной прессе. В июне 2020 года статью опубликовал американский журнал The National Interest.