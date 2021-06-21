Николай Расторгуев и группа «Любэ» выступили в Петербурге в годовщину начала ВОВ

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Концерт, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в парке 300-летия Петербурга. На сцене выступили ведущие музыкальные коллективы страны.

Николай Расторгуев и группа "Любэ" исполнили любимые петербуржцами песни. В том числе "Прорвемся", "Березы", "Давай за жизнь", "Там за туманами", "Комбат". В парке 300-летия Петербурга также выступили артисты балета "Импульс" и участники фолк-шоу "Колесо".

Группа "Любэ" была основана в 1989 году продюсером Игорем Матвиенко. Музыканты поют авторские и военные песни. Бессменным лидером рок-коллектива является Николай Расторгуев. В 2002 году он удостоился звания народного артиста РФ.