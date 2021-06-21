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Журналист Синельников: Киев оказался в плену нищеты из-за контроля Вашингтона

Ближнее зарубежье
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Журналист Синельников: Киев оказался в плену нищеты из-за контроля Вашингтона
flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Украина стала удобным инструментом, настроенным против России, поэтому Вашингтон продолжит контролировать Киев. Такая ситуация не пойдет на пользу простым гражданам. Такое заявление сделал корреспондент радио «Вести FM Киев» Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera.

«В принципе в отношении Украины позиция США не изменилась. Это по-прежнему стратегический объект глобального значения», — сказал журналист.

Он добавил, что США удобно поддерживать Украину именно в том виде, в каком она находится сейчас, ведь Киев остается центром стратегических интересов Вашингтона. При этом контроль Соединенных Штатов будет способствовать дальнейшему обнищанию Украины.

«Хотя и так страна живет на уровне беднейших стран Африки. Потому что Украина сейчас потеряет больше двух миллиардов долларов, которые Россия ей платит за транзит газа. А восполнить эти деньги нечем», — считает Синельников.

По мнению корреспондента, для страны ситуация складывается катастрофическая.

Недавно Синельников допустил возможность досрочных выборов на Украине. Журналист также уверен, что действующего президента Украины Владимира Зеленского не выберут на второй срок.

#сша #украина #контроль
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