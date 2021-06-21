Кандидат в канцлеры ФРГ позитивно оценил итоги саммита Путина и Байдена

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Запад должен выстраивать разумные отношения с Россией, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет.

Немецкий политик позитивно оценил итоги встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

"Признание России великой державой — это очень важный сигнал", — сказал Армин Лашет.

Игнорирование Москвы не отвечает интересам Европы и США, отметил кандидат в канцлеры ФРГ. Россия является ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, поэтому важно сохранять диалог с Москвой и не допускать роста напряженности между РФ и западными странами, подчеркнул лидер ХДС.

Ранее президент ФРГ напомнил немцам о необходимости хранить память о войне нацистской Германии с СССР. Об этом информирует сайт 360tv.ru.