Мостовой вылечился от коронавируса и через неделю присоединится к «Зениту»

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Хавбек "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой, заразившийся COVID-19 перед началом 16-го чемпионата Европы по футболу, полностью выздоровел.

Андрей Мостовой 28 июня присоединится к "Зениту" на учебно-тренировочном сборе в Австрии, пишет "Спорт-Экспресс". По информации источника, руководство петербургского клуба предоставило полузащитнику, чьи ПЦР-тесты дали отрицательный результат, паузу для восстановления.

Мостовой заразился коронавирусной инфекцией перед началом Евро-2020, в связи с чем тренерский штаб сборной России принял решение включить вместо него в заявку на турнир Романа Евгеньева. Защитник "Динамо" пока не принимал участия в матчах континентального первенства. Третью игру на Евро-2020 сборная России проведет 21 июня. Матч с Данией пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене.