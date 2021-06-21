Мария Захарова подвергла критике заявление Псаки о санкциях против России

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак, а уже потом говорить о законе, написала представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры президентов России и США в Женеве не поменяли политику Вашингтона в сфере антироссийских санкций. По ее словам, закон требует, чтобы Соединенные Штаты рассматривали ограничения против Москвы из-за "применения химического оружия".

"А давно США стали жить по законам?" — задалась вопросом Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что Вашингтону следует наказать себя санкциями за Ирак и Югославию, после чего в Белом доме можно будет произносить слово "закон".

Посол России в США Анатолий Антонов оценил позицию Белого дома по санкциям против Кремля. По его словам, это не тот сигнал, который ожидала Москва после переговоров в Женеве. Антонов вернулся в США вечером 20 июня, передает сайт 360tv.ru.