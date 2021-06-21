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Роспотребнадзор предложил сокращать рабочий день в офисах на фоне жары

Общество
/ Обновлено: 21 июня 2021 10:29 76

Роспотребнадзор предложил сокращать рабочий день в офисах на фоне жары
pixabay.com / Claudio_Scott

Рабочий день в офисах при температуре воздуха в помещении от 28,5 градуса необходимо сокращать, заявили в Роспотребнадзоре.

Время работы сотрудников офиса при температуре в 29 градусов необходимо сокращать на два часа. Рабочий день в помещениях с температурой в 30,5 градуса должен сокращаться на четыре часа, приводит заявление Роспотребнадзора РИА Новости.

Жара в Европейской России сохранится до конца недели. Столбик термометра на территории некоторых городов может достигнуть 36 градусов выше нуля, приводит прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда 360tv.ru.

#роспотребнадзор #сокращение #рабочий день
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