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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях дипломатического форума в Анталье объявил, что закупаемые у Турции беспилотники (БПЛА) нужны Киеву для «сдерживания» Москвы.

«Чтобы она (Россия — прим. ред.) дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину», — цитирует министра агентство Anadolu.

Кулеба отметил, что Украина закупает вооружение исключительно «для защиты» и в случае конфликта Киев будет готов задействовать ударные турецкие БПЛА Bayraktar.

«Мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», — подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД Украины заявил, что Россия якобы влияет на другие страны, чтобы те не продавали Киеву оружие. До этого Кулеба предполагал, что Запад намеренно ищет предлоги в коррупции и отсутствии реформ, чтобы бездействовать.