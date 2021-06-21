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Набиуллина рассказала, что может разогнать инфляцию

Экономика
/ Обновлено: 21 июня 2021 10:06 78

Набиуллина рассказала, что может разогнать инфляцию
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина рассказала в беседе с журналистами о факторах, вызывающих рост инфляции.

Разогнать инфляцию способны печатание и раздача денег, как выяснилось в ходе интервью Набиуллиной для "Комсомольской правды".

"Будет только рост инфляции, вместо роста экономики", — уверена глава ЦБ РФ.

Она добавила, что денежно-кредитная политика "влияет только на спрос". Раздача же денег приведет к его увеличению и не повысит предложения, считает Набиуллина.

#набиуллина #инфляция #печатание
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