Народный раскол и вторая Украина: чего боится Армения после победы Пашиняна

primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян празднует победу, хоть окончательно итоги прошедших 20 июня парламентских выборов еще не подведены. Уже понятно: политик, пришедший к власти в ходе «бархатной революции» 2018 года, остается в должности премьера — так решил народ.

«Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под моим руководством», — написал Пашинян в Twitter.

По предварительным данным, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна получит 27 мандатов, а блок другого бывшего президента Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна «Честь имею» займет 6 депутатских кресел. В прошлом созыве сторонники Пашиняна имели 88 мандатов, в этом — на 17 меньше. Но потери незначительные: состав кабинета министров в любом случае будет определять старое новое парламентское большинство «Гражданского договора».

В ЦИК Армении приводят такие цифры: блок Пашиняна получил 53,9% голосов, оппозиционный блок Кочаряна «Армения» — чуть более 21%. «Честь имею» набрал 5,2% голосов и все равно проходит в парламент. По закону, на места в парламенте можно рассчитывать, получив не менее 7% голосов, но тут было сделано исключение. Не то ради плюрализма, закрепленного в Избирательном кодексе, не то персонально ради экс-президента Саргсяна.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Около 20% голосов, набранных другими партиями (всего в гонке участвовало 25 политических сил), будут распределены между тремя победителями. Четыре места в парламенте традиционно достанутся представителям национальных меньшинств — русских, курдов, ассирийцев и езидов. Например, в 2018 году все «национальные» депутаты оказались сторонниками Пашиняна.

Результаты выборов тотально противоречат данным предвыборных опросов, проведенных в июне американским Институтом Гэллапа. Его социологи утверждали, что большинство граждан — 28,7% опрошенных — были готовы проголосовать за блок «Армения», а за «Гражданский договор» — 25,2%. Реальность же иная.

Наблюдатели от СНГ и ОДКБ крупных нарушений не зафиксировали, признав выборы состоявшимися. Армянский народ определил курс страны на ближайшие годы.

Почему Пашинян?

Еще в ноябре, после тяжелой войны и утери Арменией позиций в Нагорном Карабахе, эксперты предсказывали смену власти в республике. Прогнозы подтверждались массовыми протестами оппозиции с требованием отправить Пашиняна в отставку. Однако премьер идет на второй срок.

Такой народный выбор обусловлен отнюдь не успешным правлением Пашиняна, а отсутствием стоящей альтернативы, полагает директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

«Политика Пашиняна вызывает массу нареканий с точки зрения развала внешней политики, внутренней формы правления. Плюс вторая неудачная карабахская война, когда были потеряны территории. Тем не менее ответственность за развитие событий несут предшествующие власти Армении, которые создали ситуацию, когда армяне готовы голосовать за кого угодно, но только не за представителей прежней власти», — отметил историк в комментарии «Политике Сегодня».

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Что касается войны в Нагорном Карабахе, вероятно, реваншизм среди армянского населения не слишком распространен. Многие граждане не желают продолжения войны, а у единственного весомого соперника Пашиняна - экс-президента Кочаряна - другое мнение по этому поводу. В предвыборном интервью «Sputnik Армения» он заявил прямо: «Надо было воевать, надо было удерживать фронт, а не отступать и сдавать все подряд».

«Все же не все так сильно хотели войны и еще меньше людей после поражения в Карабахе хотят ее продолжения. А адекватное будущее без нее видно никто не предложил, кроме Пашиняна. Что-то подобное мы видели на Украине, когда народ поверил в Зеленского, а он обманул и войну не прекратил, и с экономикой пока не получается», — отметил политолог Марат Баширов в Telegram-канале.

По мнению Баширова, украинский сценарий рискует повториться в Армении: Пашинян не сможет ни прекратить военное противостояние с Азербайджаном, ни отвоевать потерянные территории. Возможно, новое правительство сделает упор на улучшение экономики страны, но в этом нелегком деле у Еревана только один союзник — Москва, полагает политолог.

И Пашинян это понимает. 21 июня он заявил, что армянский народ провел «стальную» революцию и поблагодарил за поддержку Армении президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

kremlin.ru / Администрация президента России

Что будет дальше?

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян перед выборами четко обозначал, что не в восторге от перспектив «бархатного» премьер-министра пойти на второй срок. По его словам, выбор в пользу «Гражданского договора» будет «вторым поражением за год». До этого экс-президент высказывался куда жестче: он называл Пашиняна «общенациональной бедой» и драматизировал — «армянский народ его не простит».

«Пришло время протрезветь, иначе, если по итогам войны мы потеряли Карабах, то по итогам выборов можем потерять Армению. Я не преувеличиваю: так и будет, если начнутся гражданские столкновения. <…> Обе стороны пойдут на все», — заявлял Тер-Петросян.

Страна расколота, подтверждает директор центра «Ближний Восток — Кавказ». Главная опасность сейчас в потенциальном противостоянии, когда победители начнут сводить счеты с побежденными, предупреждает Тарасов.

Сбудутся ли неутешительные прогнозы, станет известно позже. Но у Пашиняна, как у «уличного» политика, пришедшего к креслу премьера прямиком с протестных площадей, есть чем ответить разъяренным оппозиционерам — еще перед выборами он согласовал будущие митинги в свою поддержку. На всякий случай.

Ранее «Политика Сегодня» писала о требованиях армянской оппозиции, восставшей против премьер-министра Пашиняна зимой. Подробнее читайте в нашей статье «Кто, если не Пашинян. Оппозиция Армении требует отставки премьера».