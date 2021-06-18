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Песков: Россия проявит особое внимание к развертыванию турецкой базы в Азербайджане

Армия
/ Обновлено: 18 июня 2021 14:18 91

Песков: Россия проявит особое внимание к развертыванию турецкой базы в Азербайджане
ФБА «Экономика сегодня» /

Руководство Российской Федерации намерено внимательно отслеживать появление новых объектов стран НАТО близ границ РФ, заявил Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал информацию о возможности создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. Ранее об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после окончания своего визита в Баку и в карабахский город Шуши, где была подписана декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.

"Развертывание военной инфраструктуры стран — членов Альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания", — подчеркнул Песков.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ также сообщил, что Россия "предпримет все необходимые шаги и меры" для обеспечения своей безопасности и защиты национальных интересов.

#россия #песков #азербайджан
Песков: Россия проявит особое внимание к развертыванию турецкой базы в Азербайджане
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