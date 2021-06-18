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Глава МИД России исключил возможность "игры в одни ворота" с США

Политика
/ Обновлено: 18 июня 2021 14:15 73

Глава МИД России исключил возможность «игры в одни ворота» с США
pixabay.com / pixabay.com

Россия не допустит "игры в одни ворота" в отношениях с США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его словам, Вашингтон интерпретирует итоги российско-американского саммита с неверной позиции. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились решать вопросы на взаимоприемлемой основе, напомнил глава МИД РФ.

"Игры в одни ворота" между Россией и США не будет, так как это не тот подход, о котором говорили лидеры, подчеркнул Лавров.

#россия #сша #лавров
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