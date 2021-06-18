Депутаты Дагестана определились с датой выборов главы государства

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Парламент Дагестана назначил дату выборов главы республики. Голосование пройдет 14 октября 2021 года.

Депутаты приняли соответствующее решение на 60-й сессии. Выборы пройдут в связи с отставкой предыдущего руководителя Владимира Васильева. Члены парламента будут выбирать нового главу республики из списка кандидатов, которых предоставит президент России Владимир Путин.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил списать более 500 объектов гражданской обороны. Он уверен, что сооружения более не актуальны в вопросе защиты населения.