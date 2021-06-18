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Аксенов ждет помощи федеральных властей в связи с ЧС в Крыму

Политика
/ Обновлено: 18 июня 2021 13:33 87

Аксенов ждет помощи федеральных властей в связи с ЧС в Крыму
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину за финансовой помощью для компенсации ущерба из-за потопа на Крымском полуострове.

По словам Аксенова, он планирует лично докладывать российскому лидеру о ситуации в Крыму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 18 июня на южный берег Крыма обрушился сильный ливень, который не прекращается до сих пор. Улицы города затоплены, движение транспорта затруднено. Мэрия ранее отменила работу троллейбусов и некоторых маршруток.

#путин #крым #аксенов
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