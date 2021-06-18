Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Лавров заявил, что Россия поддержит Белоруссию в действиях по ДОН

Политика
91

Лавров заявил, что Россия поддержит Белоруссию в действиях по ДОН
flickr.com / МИД России

Москва готова поддержать Минск в действиях по Договору по открытому небу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

В мае был принят закон о выходе России из ДОН. Президент РФ Владимир Путин подписал его 7 июня.

Лавров пояснил, что Россия и Белоруссия находились в одной группе по соглашению. Москва окажет Минску активную поддержку в действиях по ДОН.

Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссия Владимира Макея проходит 18 июня в Москве. Дипломаты обсудили сотрудничество стран и итоги прошедшего в Женеве саммита.

#россия #лавров #белоруссия #дон
Песков: Россия проявит особое внимание к развертыванию турецкой базы в Азербайджане
Песков: Россия проявит особое внимание к развертыванию турецкой базы в Азербайджане
Армия
14:00 | 18 июня
Глава МИД России исключил возможность "игры в одни ворота" с США
Глава МИД России исключил возможность "игры в одни ворота" с США
Политика
13:47 | 18 июня
Песков: Путин будет лично присутствовать на съезде "Единой России"
Песков: Путин будет лично присутствовать на съезде "Единой России"
Политика
13:42 | 18 июня