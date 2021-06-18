Лавров заявил, что Россия поддержит Белоруссию в действиях по ДОН

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Москва готова поддержать Минск в действиях по Договору по открытому небу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
В мае был принят закон о выходе России из ДОН. Президент РФ Владимир Путин подписал его 7 июня.
Лавров пояснил, что Россия и Белоруссия находились в одной группе по соглашению. Москва окажет Минску активную поддержку в действиях по ДОН.
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Белоруссия Владимира Макея проходит 18 июня в Москве. Дипломаты обсудили сотрудничество стран и итоги прошедшего в Женеве саммита.