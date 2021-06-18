Песков: Путин будет лично присутствовать на съезде «Единой России»

Несмотря на пандемию, президент России Владимир Путин намерен лично принять участие в съезде "Единой России", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подтвердил очное участие Владимира Путина в съезде партии, который пройдет 19 июня.

"Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление", — сказал он.