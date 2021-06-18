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Песков подтвердил готовность России к выборам в Госдуму

Политика
/ Обновлено: 18 июня 2021 13:06 67

Песков подтвердил готовность России к выборам в Госдуму
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Россия не планирует переносить выборы в Государственную думу. Об этом во время беседы с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Невозможно всецело подтвердить факт проведения выборов в заявленные сроки — обстоятельства могут оказаться непредвиденными. Однако у Центризбиркома РФ большой опыт, который внушает уверенность в возможности осуществить голосование осенью, отметил пресс-секретарь российского президента.

Выборы назначены на 19 сентября. Соответствующий закон ранее подписал глава российского государства Владимир Путин, сообщает сайт 360tv.ru.

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