Песков подтвердил готовность России к выборам в Госдуму

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Россия не планирует переносить выборы в Государственную думу. Об этом во время беседы с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Невозможно всецело подтвердить факт проведения выборов в заявленные сроки — обстоятельства могут оказаться непредвиденными. Однако у Центризбиркома РФ большой опыт, который внушает уверенность в возможности осуществить голосование осенью, отметил пресс-секретарь российского президента.

Выборы назначены на 19 сентября. Соответствующий закон ранее подписал глава российского государства Владимир Путин, сообщает сайт 360tv.ru.