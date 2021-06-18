Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об оперативном совещании главы государства Владимира Путина с Совбезом, которое пройдет в пятницу.

В этот день у Владимира Путина пройдут другие служебные совещания и встречи, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков прокомментировал, изменится ли график работы президента РФ из-за ситуации с коронавирусом. В ближайшее время корректировка планов не планируется, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.