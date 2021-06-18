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Лавров оценил договоренности Путина и Байдена о возвращении послов

Политика
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Лавров оценил договоренности Путина и Байдена о возвращении послов
wikipedia.org /

Договоренности о возвращении послов России и США в Вашингтон и Москву — важный, но символический жест, считают в МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве сообщил, что стороны согласились вернуть своих послов на места их работы — в Москву и Вашингтон. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение несет в себе некоторую содержательную нагрузку.

Руководитель МИД объяснил, что пребывание послов в столицах способствует более активному ведению диалога, поскольку дипломаты имеют полномочия от своих президентов.

#сша #путин #байден #лавров
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