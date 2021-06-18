Песков объяснил, почему Путин отказался подписывать закон о фейках

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не подписал закон о борьбе с фейками.

По словам представителя Кремля, у президента возникли вопросы к некоторым частям документа, например к тем, где говорится об освобождении от ответственности. Закон будут дорабатывать осенью, добавил Песков.

Владимир Путин ранее наложил вето на закон, в котором прописана ответственность сотрудников СМИ за цитирование несоответствующей действительности информации других медиа-ресурсов, если главредов этих изданий невозможно установить и призвать к ответу. Согласно регламенту, закон, попавший под вето президента, поступает в профильный комитет Госдумы, где в течение десяти дней депутаты могут согласиться либо попытаться преодолеть вето или с одобрения президента создать согласительную комиссию для выработки компромиссного варианта.