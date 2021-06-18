Президент-основатель Замбии умер незадолго до своего 100-летия

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Госпитализированный с диагнозом пневмония президент-основатель Замбии Кеннету Каунде скончался на 98-м году жизни.

Помощники экс-лидера страны утверждают, что у Каунде не было коронавирусной инфекции. С пневмонией его госпитализировали в понедельник в военный госпиталь в Лусаке.

Во время движения за независимость Северной Родезии от Великобритании в 1950-х годах Кеннету Каунде был ключевой фигурой. После обретения независимости в 1964 году он стал президентом. В 1991 году ушел в отставку из-за поражения на многопартийных выборах.

По словам действующего президента Замбии Эдгара Лунгу, страна оплакивает "истинную африканскую икону".