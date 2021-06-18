Мэр Чикаго назвала расизм причиной кризиса здравоохранения в США

Global Look Press / Stefani Reynolds / Keystone Press Agency

Мэр Чикаго, афроамериканка Лори Лайтфут, которая ранее отказывалась давать интервью светлокожим журналистам, объявила расизм причиной кризиса общественного здравоохранения в Соединенных Штатах. По ее мнению, систематическое угнетение цветного населения ведет к уменьшению продолжительности жизни темнокожих чикагцев.

«Почти в каждый момент истории нашего города расизм наносил разрушительный ущерб здоровью и благополучию наших цветных жителей, особенно темнокожих, — заявила Лайтфут. — Без официального признания этого пагубного воздействия мы никогда не сможем продвинуться вперед как город и полностью обеспечить наши общины ресурсами, необходимыми им для счастливой и здоровой жизни».

На фоне этого представители департамента общественного здравоохранения Чикаго сообщили, что выделят 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в зонах «здорового чикагского равенства». По всему городу оборудуют шесть зон, где афроамериканцы смогут получить помощь наравне с белым населением.

Причиной выступления Лори Лайтфут стало недавнее исследование департамента здравоохранения Чикаго. Эксперты пришли к выводу, что между темнокожими и светлокожими жителями есть разница в продолжительности жизни: цветное население живет в среднем до 71,4 года, а белое – до 80,6 года.